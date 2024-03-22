Мобилизация в Украине: будет ли отсрочка от службы аспирантам и опекунам

В Украине аспиранты, студенты, которые учатся на дневной форме и получают последовательное образование, а также опекуны людей с инвалидностью будут иметь право на отсрочку от мобилизации, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский.

"Сегодня на заседании комитета мы обобщили все законодательные поправки, касающиеся права на отсрочку от призыва на военную службу лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью" , - рассказал Вениславский.

По его словам, отсрочка от призыва, в частности, будет предусматриваться для лиц, у кого:

жена (муж) I или II группы инвалидности;

жена (супруг) имеет III группу инвалидности, установленную вследствие отсутствия конечностей, одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

один из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или один из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

для членов семьи второй степени родства с лицом с инвалидностью I или II группы, занятых постоянным уходом за ней (не более одного и при отсутствии членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

Также на заседании комитета было принято решение, что все студенты, которые учатся на дневной форме и получают последовательное образование, имеют право на отсрочку от призыва. То же касается аспирантов и докторантов, как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения.

"Просто в дальнейшем Министерство образования будет проводить проверку, реально ли человек приобретает научную степень, или он просто заплатил деньги, чтобы получить право на отсрочку. В то же время получение параллельного образования - то есть второго, третьего высшего, разнопрофильного - не будут предоставлять права на отсрочку" , - пояснил нардеп.

По словам Вениславского, на этой неделе комитет "взял неплохой темп работы". За одно заседание нардепы проходят 500 и более законодательных поправок.

"Поэтому я прогнозирую, что у нас есть все шансы до конца следующей недели выйти на финальный вариант законопроекта и направить его с выводом комитета в парламент. Мы планируем работать, пока не рассмотрим все поправки - то есть с понедельника начинаем и работаем до завершения. Думаю, что в следующую пятницу мы уже сможем вынести его на рассмотрение Рады" , - добавил нардеп.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.