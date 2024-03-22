Макрон отреагировал на российские угрозы отправить атомную бомбу на Париж

Французский президент Эмманюэль Макрон осудил недавние агрессивные высказывания российских политиков в адрес Франции, в частности, заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, видя в них явный признак "нервозности", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Недавно в интервью BFMTV Петр Толстой поднял вопрос о возможности отправить атомную бомбу на Париж. Он также пообещал смерть любому французскому солдату, который придет на украинскую землю, и раскритиковал гомосексуальность премьер-министра Габриэля Атталя.

"Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их", – оценил французский президент в ответ на вопрос журналиста в Брюсселе, признавшись, что он "удивлен такой нервозностью и отсутствием сдержанности у российских чиновников".

"Мы подсчитываем", – заявил Толстой, отметив, что снаряд, выпущенный из России, может долететь французской столицы "чуть больше" чем за "две минуты".

Сам хозяин Кремля Владимир Путин несколько раз размахивал ядерной дубинкой с момента начала вторжения в Украину. Путин оценил 13 марта, что российский арсенал "более совершенен", чем у Соединенных Штатов, и заявил, что "готов" к ядерной войне.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее обратилась к населению своей страны в связи с угрозами Путина применить ядерное оружие.

"Сегодня баллистическая ракета из России вполне может достичь Испании", – заявила Роблес.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что глава Кремля пытается запугать западные общества, чтобы сдержать их действия, а на самом деле сам боится войны с НАТО.