В ЕС приняли резолюцию по российским "выборам" на оккупированной части Украины
Европейский совет решительно осудил проведение Россией незаконных псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Результаты таких фейковых "голосований" никогда не будут признаны лидерами Евросоюза, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит ответная резолюция ЕС.
В обнародованном сегодня, 22 марта, документе были представлены выводы Евросовета, принятые на двухдневном саммите в Брюсселе, в частности о ситуации в Украине и продолжающейся российской агрессии.
В резолюции пункт №8 касался позиции ЕС по организованным Кремлем фейковым "выборам" на оккупированных территориях Украины. В нем также говорится и о похищении детей, что практикуют российские захватчики.
"Европейский совет решительно осуждает непрерывные нарушения Россией прав человека на оккупированных украинских территориях, в том числе депортации детей. Он твердо отрицает и никогда не признает ни незаконные "выборы", организованные Россией на временно оккупированных украинских территориях в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ни их результаты", - указывается в документе.
Кроме того, лидеры ЕС отмечают важность, чтобы РФ ответила за преступления агрессии против Украины, и возместила ущерб из-за широкомасштабной войны. Евросовет поддержал создание спецтрибунала, который должен получить "широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсаций".
Российские "выборы" на оккупированных территориях Украины
Напомним, на территории РФ "президентские выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Такое "голосование" Кремль организовывал также и на временно оккупированных территориях Украины.
По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.
Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.