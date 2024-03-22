В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 22 марта

Российская армия нанесла 87 ракетных и 110 авиационных ударов за минувшие сутки, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Сегодня противник совершил самую масштабную за последнее время атаку - во время комбинированного удара оккупанты запустили 63 БпЛА и 88 ракет разного типа. В результате в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением, враг целенаправленно избивал по энергетическим объектам нашей страны.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам противника.