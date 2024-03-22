В "Укргидроэнерго" рассказали о состоянии обстрелянной ДнепроГЭС

Для анализа по восстановлению Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожье, по которой российские военные сегодня нанесли ракетный удар, потребуется несколько дней. По состоянию на данный момент угрозы прорыва дамбы нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона.

Он указал на большое количество различных комментариев и высказываний относительно того, что якобы ДнепроГЭС уже нельзя восстановить. Однако призвал не делать преждевременных выводов до того, как обстрелянная станция будет обследована должным образом.

"На сегодняшний день я слышу много комментариев, что и восстановлению не подлежит, и не работает уже станция. Любые последствия - подлежат восстановлению. Вопрос только во времени и финансовых ресурсах" , - сказал Сирота.

По словам главы "Укргидроэнерго", пока они не могут дать оценки, поскольку было нарушено полмашинного зала.

"Добраться до этого оборудования и проанализировать - невозможно. Нужно минимум 2-3 дня, чтобы сделать предварительные обследования и анализ восстановления" , - рассказал он.

Вместе с тем, в "Укргидроэнерго" заверили, что прорыва дамбы нет.

"Дамба очень крепкая. Нужно очень много ракет в одно место, чтобы ее пробить. На сегодняшний день угрозы прорыва дамбы нет" , - сообщил он.

Масштабная атака по Украине и удар по ДнепроГЭС

Напомним, в ночь на 22 марта российские захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом противника была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает. Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.