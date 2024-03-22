Зеленский: Российские удары этой ночью были очень подлые

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что российские удары по Украине в ночь на 22 марта просчитаны так, чтобы нанести ущерб не столько военному, а именно структурному ущербу жизни общества, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Повсюду, где были попадания, идет работа по восстановлению нормальной ситуации. Все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины, полиция, а также все, кто привлечен, будут работать 24/7, чтобы по максимуму преодолеть этот террор. Харьков и область, Сумщина, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Днепровщина, Полтавщина, Одесщина, Хмельницкий и область, Винница, Франковщина…

Удары эти были очень подлы, просчитаны так, чтобы нанести вред не столько военному – по нашей способности обороняться, а именно структурному вреду жизни общества. И это террор по определению, даже без всякого прикрытия.

Зеленский отмечает, что тяжелее всего сейчас в Харькове. Там идет восстановление электричества на критическую инфраструктуру и для бытовых потребителей.

"Будут работать непрерывно. За день многое уже сделано в Харьковской области, на Днепровщине, на Франковщине и Хмельнитчине, в Винницкой и Полтавской областях для возобновления поставок света, воды и тепла. Одесщина – работа продолжается. Запорожье – особое внимание объектам гидроэнергетики.

Я благодарю всех, кто работает ради Украины, ради людей. Ремонтные бригады, инженеры и все работники электростанций – настоящие герои. Коллектив ГСЧС Украины – как всегда, молодцы, горжусь каждым. Полиция, бизнес, все, кто поддерживает сейчас, – благодарю вас. На местах важна сплоченная работа власти – сейчас нужно как можно больше личной эффективности каждого и каждой, кто руководит общинами".

Президент также назвал ключевым вопросом ПВО: "реальная и полная защита от российских ракет и "Шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров".

Что предшествовало:

В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.