Белый дом о стрельбе под Москвой: ничто не указывает на причастность Украины

В администрации президента Соединенных Штатов Америки заявили об отсутствии каких-либо данных о возможностях причастности Украины к сегодняшней стрельбе в российском торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) под Москвой, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Twitter (X) репортера "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

Корреспондент привел слова представителя администрации по этому вопросу.

"Джон Кирби: На данный момент нет признаков, что украинцы принимали участие в стрельбе в Москве" , - говорится в публикации.

Стрельба в ТЦ под Москвой

Напомним, сегодня вечером, 22 марта, стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл". По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 - погибли.

После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.