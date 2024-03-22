Антиукраинская партия "Конфедерация" стала третьей по популярности в Польше

В Польше антиукраинская партия "Конфедерация", члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, оказалась на третьем месте электоральных симпатий, сообщает Европейская правда.

Как сообщает Onet, таковы результаты опроса CBOS.

Согласно опросу, правящая "Гражданская коалиция" пользуется самым высоким уровнем поддержки: 29% респондентов заявили, что проголосовали бы за нее. Уровень поддержки политсилы не изменился с января.

На втором месте – партия "Право и справедливость" с результатом 24%, которая после минимального падения вернулась к уровню поддержки первой половины февраля. По сравнению с первой половиной января "ПиС" потеряла 5 процентных пунктов.

На третьем месте с 13% поддержки оказалась "Конфедерация" (рост на 2 процентных пункта по сравнению с началом марта).

За "Третий путь", входящий в правительственную коалицию, сейчас проголосовали бы 9% респондентов (снижение на 3 процентных пункта). За левых проголосовали бы 8% опрошенных.

Следует отметить, что председатель люблинской ячейки партии "Конфедерация" Рафал Меклер был одним из лидеров протеста перевозчиков на границе с Украиной.

"Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. Один из ее ключевых представителей Гжегож Браун ранее призывал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.