Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. Есть угроза пусков ракет (Обновлено)
Воздушные силы ВСУ вечером 22 марта сообщили, что российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Об угрозе сообщили в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В 23:12 военные предупредили, что группы БпЛА двигаются через Сумщину, Полтавщину, юго-западным курсом в направлении Кировоградщины.
Также воздушники сообщают о двух бортах Ту-22м3 в акватории Черного моря. Есть угроза пусков ракет Х-22.
В 23:39 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Кременчуге на Полтавщине раздались звуки взрывов.