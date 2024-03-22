ОВА: В Запорожье запустили движение легковых автомобилей по плотине ДнепроГЭС
Вечером 22 марта плотиной ДнепроГЭС запустили движение легковых автомобилей, которое было приостановлено после атаки окупантов в ночь на 22 марта, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Как и обещал, как только запустили движение легковых авто по плотине ГЭС.
Областные и городские власти, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция. Все службы работали непрерывно, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья".
В эфире "УП.Итоги" Федоров заявлял, что восстановление сообщения будет частичным, поскольку часть дорожного полотна полностью разрушена.
ГЭС также обеспечивает проезд с левого берега Запорожья на правый.
Что предшествовало:
- В результате ракетной атаки 22 марта произошло попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье.
- Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз.
- На ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.
- На полную оценку и экспертизу нанесенного ущерба ДнепроГЭС от попаданий российских ракет понадобится около 3 дней.