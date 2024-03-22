ОВА: В Запорожье запустили движение легковых автомобилей по плотине ДнепроГЭС

Вечером 22 марта плотиной ДнепроГЭС запустили движение легковых автомобилей, которое было приостановлено после атаки окупантов в ночь на 22 марта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Как и обещал, как только запустили движение легковых авто по плотине ГЭС.

Областные и городские власти, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция. Все службы работали непрерывно, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья".

Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто.Відео - голова Запорізької ОВА Іван Федоров. pic.twitter.com/df01Si1L7B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

В эфире "УП.Итоги" Федоров заявлял, что восстановление сообщения будет частичным, поскольку часть дорожного полотна полностью разрушена.

ГЭС также обеспечивает проезд с левого берега Запорожья на правый.

Что предшествовало: