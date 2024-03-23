СМИ: Боевики ИГИЛ якобы взяли на себя ответственность за теракт в Подмосковье

Боевики исламского террористического движения ИГИЛ якобы взяли на себя ответственность за причастность к совершению теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CNN.

Также издание сообщает, что группировка ИГИЛ не предоставила доказательств в поддержку своих утверждений.

В соцсетях многие пользователи считают, что сообщение об ответственности ИГИЛ может быть фейком.

Ряд российских Telegram-каналов отмечает, что для анонса использовался шаблон, которым террористическая группа уже не пользуется несколько лет.

Напомним, в городе Красногорске Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, однако их точное количество пока неизвестно. РосСМИ пишут о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться до 6 200 человек (именно столько зрителей вмещает большой концертный зал). В здании бушует пожар, начала разрушаться крыша.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что нападение в Подмосковье является сознательной провокацией режима хозяина Кремля Владимира Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Легион "Свобода России" обнародовал заявление в котором обвинил в произошедшем в Подмосковье теракте "террористический режим Путина".

В МИД Украины также отмечают, что этот теракт является спланированной провокацией Кремля для нагнетания антиукраинской истерии.