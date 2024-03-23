ОВА: За сутки в Сумской области зафиксировано более 200 взрывов

В пятницу, 23 марта, россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, было зафиксировано 280 взрывов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская общины.

В Великописаревской общине осуществлен авиаудар НАР (12 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), обстрелы из артиллерии (13 взрывов), миномета (14 взрывов), РСЗО (30 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (7 взрывов);

В Миропольской общине враг избивал из миномета (8 взрывов), артиллерии (5 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва);

В Белопольской общине были зафиксированы обстрелы из танка (2 взрыва), гранатомета СПГ (5 взрывов), артиллерии (18 взрывов), РСЗО (10 взрывов), авиаудар НАР (10 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов) ). Также был совершен авиаудар КАБ (2 взрыва. В результате авиаудара ранен 1 гражданское лицо;

В Свеской общине был обстрел из стрелкового оружия;

В Краснопольской общине вражеским БпЛА был произведен сброс боеприпасов (2 взрыва), обстрелы из миномета (16 взрывов), артиллерии (19 взрывов), обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв);

В Хотинской общине россияне ударили из артиллерии (9 взрывов);

В Новослободской общине зафиксирован обстрел из артиллерии (8 взрывов), миномета (2 взрыва);

В Шалыгинской общине были обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и миномета (13 взрывов);

В Середино-Будской общине произошли обстрелы дронами-камикадзе типа «FPV» (10 взрывов), из гранатомета АГС (22 взрыва) и обстрел из РСЗО (4 взрыва);

В Николаевской общине совершены обстрелы из артиллерии (10 взрывов);

В Юнаковской община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, МВД показало последствия ударов России в Сумской области . По сообщению, "есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской общины в Сумской области".

Кроме того, в Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение . Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решения, учитывая мнения родителей.