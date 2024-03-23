Россияне повторно ударили по Харькову во время тушения пожара: есть пострадавшие
В Харькове в полночь во время повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский, а также повреждены машины ГСЧС, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Отмечается, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.
К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.
Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА.
В результате этого пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.