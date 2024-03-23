Генштаб: За прошедшие сутки на фронте произошло 69 боестолкновений

Начались 759 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Ситуацию на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

Всего враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed". Данные о последствиях пока уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Адрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанне, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино на Запоре.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 бесполезных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении ВСУ сдержали 5 атак врага в районах населённых пунктов Ивановское, Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении кафиры 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Роботино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел в пятницу, 22 марта, заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалось принятие нескольких непубличных решений.