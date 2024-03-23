СМИ: США имеют данные, что за терактом под Москвой стоит ИГИЛ

США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CBS News

Чиновник США, который комментировал на условиях анонимности, сказал, что Штаты имеют разведданные, подтверждающие заявления ИГИЛ об их ответственности за теракт, и не имеют причин ставить это заявление под сомнение.

Также собеседник сказал, что США заблаговременно сообщили Москве, что имеют разведданные о возможной подготовке теракта.

CBS News отмечают, что получили подтверждение этого также от пресс-секретаря Совета по нацбезопасности Адриен Ватсон, не уточнив, идет ли речь об обоих вышеупомянутых утверждениях, или об одном из них.

Ранее в Белом доме заявили, что ничто не указывает на причастность Украины к стрельбе в концертном зале.

Напомним, группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". После этого в зале начался сильный пожар. На утро в России заявили о более 90 подтвержденных погибших.

8 марта посольство США в России и МИД Великобритании предупреждали о возможных терактах в Москве в ближайшие двое суток.