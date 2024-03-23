Зеленский рассказал, где ситуация самая сложная после обстрела Украины

После массированного обстрела РФ по энергетике Украины 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в части общин других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Укрэнерго.

"Получил все необходимые доклады по восстановительным работам в наших областях после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Всюду непрерывно продолжалась работа. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, всех задействованных коммунальных служб", - рассказал Зеленский.

Ситуация по регионам

Как отметил президент, сложнее всего до сих пор в Харькове.

"Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина - вся область подключена кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество", - добавил он.

Относительно Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой областей, Прикарпатья, Николаева и Запорожья то, по словам Зеленского, фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества.

"В части общин действуют аварийные графики отключений", - подчеркнул он.

Где есть проблемы со светом и действуют графики на сейчас?

В "Укрэнерго" также отмечают, что самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской области. Специалисты работают над поэтапным восстановлением питания потребителей по резервной схеме.

В Хмельницкой области все еще есть отключение потребителей, продолжаются ремонтные работы.

В Одесской области применены графики почасовых отключений. Их причины - сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго" и рост потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим для покрытия растущих потребностей потребителей.

Ситуация на фронте

Отдельно, как добавил Зеленский, сегодня уже был доклад военного командования.

"На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", - резюмировал он.

Обстрел Украины 22 марта

Российские войска 22 марта устроили комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов. В частности, по Запорожью враг ударил ракетами около 20 раз.

Под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности одна из ракет влетела в троллейбусс, что двигался через дамбу. В общей сложности захватчики направилит на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми.