Оккупанты атаковали "пункт несокрушимости" на Херсонщине: ранены гражданские

Российские захватчики сбросили с дрона взрывчатку на пункт несокрушимости в Новоалександровской общине Херсонской области, два человека получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, прокуратура области.

Около 10 часов утра враг сбросил взрывчатку с дрона на "пункт несокрушимости" в одном из сел Новоалександровской громады.

Ранения различной степени получили двое гражданских лиц, им оказывается медицинская помощь.