Британская разведка: Россия вряд ли сможет защитить все НПЗ от украинских ударов

Россия вряд ли сможет защитить все нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников. Так, 15-16 марта были атакованы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

"Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА", - говорится в сводке.

Как отмечает разведка, такие удары наносят финансовые потери для России, влияя на внутренний рынок топлива. Недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Капитальный ремонт на НПЗ может занять некоторое время. Разведка предполагает, что из-за санкций ремонт затянется.

"По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", - считает разведка.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркнул, что информация о влиянии ударов украинских дронов по российским НПЗ на мировые цены на нефть не соответствует действительности.