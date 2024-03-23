Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье

Российский лидер Владимир Путин вышел с обращением к россиянам по поводу теракта, который произошел в Подмосковье вечером 22 марта, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Путина

Путин объявил 24 марта днем национального траура.

Он говорит, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.

Путин обещает установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".

"Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы".

Больше деталей: ﻿﻿Путин собрался "объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом".

Почему это важно: Заявление Путина об "окне в Украину" звучит абсурдно, поскольку террористам все равно пришлось бы пересекать российскую границу. Такие слова российского правителя могут означать лишь то, что РФ не контролирует часть своей же границы.

Россия со вчерашнего дня пытается спихнуть теракт на Украину, несмотря на то, что разведка США не сомневается, что это дело рук ИГИЛ, и заранее предупреждала об этом Кремль.