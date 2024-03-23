ОВА: В Харьковской области возможны отключения света по графику

Отключения света по графику в Харькове и области могут ввести временно для стабилизации ситуации. Жителей просят подготовиться, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что разрушения в результате вражеской атаки 22 марта очень серьезны. В некоторых частях Харькова вернули свет, но работы продолжаются. В скором времени планируется выйти на пик мощностей.

"Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: заряженные павербанки, необходимые для вас запасы питьевой и технической воды, пищи" , - предупредил Синегубов.

Энергетики призывают жителей Харьковской области снизить нагрузку на энергосеть: не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включать приборы не в пиковые часы.

"Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей" , - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Масштабная атака 22 марта

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом окупантов была энергетика.

В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Тяжелая ситуация была в Харькове, в городе проблемы не только со светом, но и с интернетом, снабжением теплом и водой. В "Укрэнерго" назвали вчерашнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.