Хакеры ГУР атаковали сразу несколько важных серверов РФ – источник

Хакеры Главного управления разведки Украины (ГУР) атаковали сразу несколько важных серверов в России. Атаки на данный момент продолжаются, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает источник в спецслужбах.

"23 марта совершены кибератаки на сервер органов власти государства-агрессора", - рассказал источник.

В частности, заблокирована работа сайтов www.avard.gov.ru (сайт госнаград РФ), www.gov.ru (сервер органов госвласти РФ) и конечный сервер fso.gov.ru (сайта Федеральной службы охраны РФ).

"Атаки продолжаются", - добавили в спецслужбах.

Не первая атака

Недавно хакеры перехватили переписку главы российского парламента с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, в ней Володин предлагал Путину после "выборов" усилить контроль в РФ и конфронтацию со странами Запада.

В начале марта хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

В конце февраля украинские хакеры атаковали самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

Отметим, что IT-армия Украины начала свою работу на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.