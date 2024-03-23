В Испании суд запретил использование Telegram: что произошло

Национальный суд Испании постановил временно заблокировать мессенджера Telegram в стране. Это связано с обвинениями Telegram в распространении пиратского контента, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает elDiario.

Иск в суд подали медиакомпании EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus. Они утверждают, что Telegram якобы распространяет защищенный авторскими правами контент. Однако Telegram не предоставил суду информацию по этому вопросу.

Именно это привело к решению о временном блокировании мессенджера для проведения дополнительного расследования.

Следует отметить, что судебное постановление касается всех операторов связи Испании. Когда именно Telegram будет заблокирован неизвестно. Однако не по данным издания, это произойдет до конца текущей недели.

Telegram

Кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.

Автором и разработчиком мессенджера является российский предприниматель Павел Дуров. Однако долгое время он не проживает в РФ, а также он гражданин еще трех государств.

Деятельность Telegram в Украине

Напомним, что дискуссии об ограничении деятельности Telegram-каналов ведутся уже давно. Один из первых об этом заговорил бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Telegram-каналы в Украине должны соблюдать прозрачность в своей деятельности. Главное требование к пабликам – это устранение анонимности.