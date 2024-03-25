Курс валют НБУ на 25 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 марта, понизился до уровня 38.9075 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 34 коп до 42.1252 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 49.0974 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 43.2979 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 12 коп до 9.7564 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.907500
|EUR
|Евро
|42.125200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.097400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.297900
|PLN
|Польский злотый
|9.756400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.