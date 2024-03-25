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Курс валют НБУ на 25 марта

Курс валют НБУ на 25 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 марта, понизился до уровня 38.9075 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 34 коп до 42.1252 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 49.0974 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 43.2979 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 12 коп до 9.7564 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.907500 --0.0159
EUR Евро 42.125200 --0.3441
GBP Фунт стерлингов 49.097400 --0.4715
CHF Швейцарский франк 43.297900 --0.1968
PLN Польский злотый 9.756400 --0.1161

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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