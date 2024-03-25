Курс валют НБУ на 25 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 марта, понизился до уровня 38.9075 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 34 коп до 42.1252 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 49.0974 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 43.2979 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 12 коп до 9.7564 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.907 500 EUR Евро 42.125 200 GBP Фунт стерлингов 49.097 400 CHF Швейцарский франк 43.297 900 PLN Польский злотый 9.756 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.