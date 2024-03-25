Уничтожение инфраструктуры в Украине грозит гумкатастрофой – Папа Римский

Папа Франциск в Ватикане заявил, что уничтожение критической инфраструктуры в Украине грозит гуманитарной катастрофой.﻿﻿ Об этом информирует Vatican News, сообщает Украинская правда.

Завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, Папа Франциск призвал не забывать в своих молитвах о страдающей Украине и тех, кто оказался без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов.