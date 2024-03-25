Россияне ночью атаковали подстанции на юге – "Укрэнерго"

Российские войска сегодня ночью, 25 марта, нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры, преимущественно на юге Украины.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Враг продолжает прицельно бить по нашей энергетической инфраструктуре. Ночью российские дроны атаковали две подстанции в южном регионе" , - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что из-за повреждений оборудования в Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления.

"Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которое может вызвать дополнительные технологические повреждения" , - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", больше информации об изменениях в графиках отключений можно найти на официальных страницах местного облэнерго.

Ситуация со светом после масштабных российских обстрелов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.