НБУ хочет изменить правила приема платежей от покупателей для бизнеса
Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций предоставлятелями платежных услуг, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
С целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами путем перевода средств без открытия счета.
Как отметили в НБУ, наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.
"То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФОПов и других юридических лиц - наличными или безналичными", - пояснили в НБУ.
Также предполагается:
- обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;
- снизить сроки проведения НБУ соответствующих исследований.
Напомним, согласно Меморандуму с МВФ, в Украине будет создан законодательный механизм для ограничения платежей с карты на карту при определенных условиях.
Планируется подготовить до конца июля 2024 концептуальную записку о нормативных требованиях к индивидуальным (p2p) и другим подобным электронным платежам с целью выявления и ограничения аномального поведения. Внедрят регулирование до конца октября 2024 года.