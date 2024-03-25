НБУ хочет изменить правила приема платежей от покупателей для бизнеса

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций предоставлятелями платежных услуг, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

С целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами путем перевода средств без открытия счета.

Как отметили в НБУ, наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

"То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФОПов и других юридических лиц - наличными или безналичными" , - пояснили в НБУ.

Также предполагается:

обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;

снизить сроки проведения НБУ соответствующих исследований.

Напомним, согласно Меморандуму с МВФ, в Украине будет создан законодательный механизм для ограничения платежей с карты на карту при определенных условиях.

Планируется подготовить до конца июля 2024 концептуальную записку о нормативных требованиях к индивидуальным (p2p) и другим подобным электронным платежам с целью выявления и ограничения аномального поведения. Внедрят регулирование до конца октября 2024 года.