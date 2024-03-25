На передовой 60 столкновений РФ больше всего атакует на Новопавловском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на передовой произошло 60 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Новопавловском направлении – 25 штурмов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 25 марта.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 33 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Победа и Поповка Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Старица Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Озерное, Железное, Бердичи, Керамик, Нетайлово, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Красногоровка, Макаровка, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.