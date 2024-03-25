В ISW спрогнозировали, что даст войскам РФ захват Часового Яра

Если российские войска смогут захватить Часов Яр в Донецкой области, то это даст им хоть и ограниченные, но существенные оперативные преимущества на этом участке фронта. Такое мнение высказали в Институте изучения войны (ISW), сообщает Зеркало недели.

Аналитики указывают, что захват Часового Яра и прилегающих территорий еще больше закрепил бы юго-западный фланг окупантов на участке Бахмут-Соледар.

В таком случае, по данным Института, украинским военным придется отойти, а также разворачивать артиллерию поближе к передовой, чтобы перекрыть логистику россиян на дороге Соледар-Бахмут-Горловка. Часов Яр также откроет российским войскам пути продвижения в Константиновку – городскую агломерацию в Донецкой области, которую Россия уже давно рассматривает как одну из главных оперативных целей в Украине.

Наступление через Часов Яр обеспечивает более непосредственный путь в этот город, чем возможные пути наступления с юга вдоль трассы Н-20 со стороны Авдеевки или с юго-запада из Торецкого района. Весной 2022 года российские войска попытались и не смогли провести широкое оперативное окружение украинских сил в Донецкой области, которое имело целью захватить украинский опорный пункт Славянск.

В Институте указывают, что российское командование может намерено повторить попытку широкомасштабного маневра в 2025 году или позже, и продвижение к западу от Часового Яра создаст дополнительные условия для этой возможной более масштабной наступательной операции.

«Захват Часового Яра будет более важным с оперативной точки зрения, чем Авдеевки, но ISW не прогнозирует, что российские войска быстро возьмут этот населенный пункт, если они вообще смогут его взять» , – подытожили аналитики.

Напомним, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук заявил, что войска РФ постоянно обстреливают Часов Яр и любой ценой хотят захватить город.

По его словам, для российских военных Часов Яр важнее Бахмута, поскольку это выход на высоты, с которых видна вся Константиновка и Дружковка. В городе сейчас не осталось ни одного уцелевшего здания.