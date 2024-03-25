РФ за сутки потеряла в Украине более 600 военных и 22 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 640 своих военных, 11 танков, 22 артиллерийские системы, 29 беспилотников, 3 средства ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 437 390 (+640) человек,
- танков ‒ 6887 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13183 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 10877 (+22) ед,
- РСЗО – 1018 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 726 (+3) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539 (+29),
- крылатых ракет ‒ 2010 (+18),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14454 (+47) ед,
- специальной техники – 1785 (+7).