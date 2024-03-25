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РФ за сутки потеряла в Украине более 600 военных и 22 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла в Украине более 600 военных и 22 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 640 своих военных, 11 танков, 22 артиллерийские системы, 29 беспилотников, 3 средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 437 390 (+640) человек,
  • танков ‒ 6887 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13183 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 10877 (+22) ед,
  • РСЗО – 1018 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 726 (+3) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539 (+29),
  • крылатых ракет ‒ 2010 (+18),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14454 (+47) ед,
  • специальной техники – 1785 (+7).

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