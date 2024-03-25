РФ за сутки потеряла в Украине более 600 военных и 22 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 640 своих военных, 11 танков, 22 артиллерийские системы, 29 беспилотников, 3 средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили: