В Конгрессе планируют начать голосование за помощь Украине после Пасхи

Глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон хочет вынести на голосование пакет с помощью Украины после Пасхи. Об этом он заявил в интервью CBS, сообщает Лига.net.

"Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом" , – сообщил Маккол.

Пасху в США в этом году будут праздновать 31 марта.

Он напомнил, что Джонсон сейчас находится в "сложной ситуации" помощи Украине, поскольку некоторые конгрессмены-республиканцы намерены отстранить его от должности.

Маккол заявил, что отказ от помощи Украине может ослабить США.

"Если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, проигрываем Путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане, – это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее" , – подчеркнул он.

Напомним, 22 марта активная союзница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей.