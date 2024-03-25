В ГУР рассказали детали поражения корабля "Ямал" в Севастополе

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали поражения российского десантного корабля "Ямал" во время атаки на Севастополь 23 марта.

В ГУР отмечают, что был атакован 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

"По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ИДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля" , - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что этот корабль участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.