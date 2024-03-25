НПЗ в Саратове атаковал беспилотник, возник пожар — росСМИ

В субботу, 23 марта, беспилотник атаковал НПЗ в российском Саратове. Согласно информации россиян, якобы обошлось без пострадавших. Об этом написали в российском Telegram-канале Astra.

По словам россиянам, дрон якобы удалось подавить силами РЭБ, но он упал на территорию нефтеперерабатывающего завода. Возник пожар на площади 10 квадратных метров. БПЛА повредил операторскую.

Отмечается, что эта атака стала уже 14 на нефтеперерабатывающие предприятия в России и на временно оккупированных территориях за три недели.