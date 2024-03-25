Буданов рассказал о российских разработках морских дронов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что у россиян также есть разработки морских дронов. Во время телемарафона он отметил, что такой комплекс оккупантам удалось использовать только один раз, все остальные попытки были неудачными, сообщает Зеркало недели.

Руководитель разведки связал неудачи РФ с техническими причинами.

"Да, у них есть разработки [морских дронов]. Но они как-то попытались его использовать. Один раз мы видели реальное использование. Все другие случаи, как мы знаем, неудачны у них были", — рассказал Буданов.