Через "Дію" можно будет подать заявление в международный Реестр ущерба, нанесенного Россией

Украинцы смогут подать через "Дію" заявление в международный Реестр о возмещении ущерба, нанесенного в результате российской агрессии.﻿ Об этом заявили в министерстве юстиции, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Первый этап начнется в апреле этого года: украинцы смогут сформировать заявки о поврежденном или разрушенном жилом недвижимом имуществе при наличии Акта об обследовании от местных властей. Со временем планируется подавать заявления в Реестр убытков даже при условии, если человек не обращался к местным властям.

Кроме того, впоследствии будет расширен список категорий убытков из-за агрессии РФ. В Реестр можно будет подавать заявления через "Дію" относительно:

причиненного вреда жизни и здоровью;

принудительного перемещения и вынужденного переселения;

преступления пыток и сексуального насилия;

других повреждений и нанесенного ущерба.

В будущем заявления о причиненном ущербе бизнесу и инфраструктуре смогут подать юридические лица и государство.

Реестр убытков

Как отметил исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины Маркиян Ключковский, реестр готовится принять миллионы заявлений от пострадавших и уже скоро он начинает свою работу.

По его словам, благодаря интеграции "Дії" в разветвленную инфраструктуру цифровых сервисов и публичных реестров в Украине облегчит процесс сбора доказательств, которые следует добавить в заявление.

Напомним, что в прошлом году были заложены основы для создания компенсационного механизма - Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, штаб-квартира которого находится в г. Гаага, Нидерланды. Работа Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного в результате агрессии РФ против Украины, что в будущем будет использовано для фиксации объемов и последствий российского вторжения.

Впоследствии указанная информация позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим из-за компенсационного механизма, работа над реализацией которого уже идет. В настоящее время 43 страны и ЕС (в том числе все государства G7) присоединились или выразили намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Реестре ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, и стали участниками Реестра убытков.

Сервис в "Дії" и требования к разработке международного Реестра реализованы в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".