Удар по Кривому Рогу 12 марта: умер еще один человек

Количество погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 6, в больнице от полученных травм скончался мужчина. ﻿﻿Об этом заявил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Украинская правда.

"В больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина" , – сообщил Вилкул.

Вилкул отмечает, что врачи почти две недели боролись за жизнь мужчины, но его травмы были несовместимы с жизнью.

Напомним, 12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Тогда сообщалось, что три человека погибли и еще более 40 получили ранения.

Позже стало известно, что в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.

Полиция опубликовала видео первых минут спасения людей после удара россиян по Кривому Рогу.

13 марта количество погибших после ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 5, под завалами нашли тело мужчины.