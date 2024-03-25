В украинских ВМС намекнули на подбитие российского корабля "Иван Хурс"

Во время атаки Сил обороны на Севастополь 24 марта, предположительно, был подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Об этом в эфире Радио Свободы заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Лига.net.

"Есть такое подозрение, что, скорее всего, он тоже получил повреждения. Как только мы соберем всю информацию из различных источников и верифицируем, тогда сможем ею оперировать как фактом" , – сказал он.

С этой же информацией выступили российские Telegram-каналы. По их данным, в "Ивана Хурса" попали якобы две ракеты.

Спикер ВМС заявил, что Силы обороны могут подтвердить поражение двух больших десантных кораблей захватчиков – "Ямала" и "Азова".

По словам Плетенчука, один из них "сразу отправился на ремонт". Вероятно, речь идет о БДК "Ямал".

Ранее Главное управление разведки отмечало, что именно он получил критические повреждения.