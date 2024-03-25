Нефтесервисный гигант SLB продолжает работать в России ‒ FT

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB не планирует выходить из России, несмотря на давление Запада, который требует ограничить поток нефтедолларов для военной машины Кремля. Ссылаясь на материалы Financial Times, сообщает Зеркало недели.

В настоящее время компания выполняет свои контракты и не приняла никакого решения относительно того, продавать ли свои российские подразделения по примеру двух своих крупнейших конкурентов – Baker Hughes и Halliburton. Такие слова исполнительного директора Оливье Ле Пеша цитирует Financial Times.

«Тамошняя команда работает автономно и, по моему мнению, в определенной степени находится «за занавесом». Мы защищаем наши активы и людей. Это наш приоритет» , – сказал он в интервью.

Компания SLB противостоит давлению со стороны украинского правительства и правозащитных организаций, которые утверждают, что ее присутствие в РФ помогает получать доходы от продажи нефти, которые используются для поддержки военных усилий президента Владимира Путина.

В заявлении SLB говорится, что компания решительно отрицает заявления о том, что она «всяким образом одобряла или поддерживала насилие против народа Украины».

В марте 2022 года SLB прекратила новые инвестиции и развертывание технологий в России, а в июле 2023 года после эскалации санкций остановила поставки продукции в страну. Но в отличие от своих конкурентов, она все еще сохраняет присутствие в стране.

Ле Пеш добавил, что SLB ввела контроль «для предотвращения и запрета каких-либо поставок и поддержки технологий» в Россию – шаг, который, по его мнению, в долгосрочной перспективе ухудшит способность страны разрабатывать некоторые из ее морских нефтяных месторождений.

Поставщики нефтесервисных услуг выполняют большую часть черновой работы для мировой нефтегазовой промышленности – отвечают за все, от строительства дорог и прокладки труб до бурения скважин и перекачки нефти. Но они также предоставляют доступ к сложным технологиям, которые жизненно важны для поддержки разведки и разработки сложных буровых операций.

«Российская промышленность развалилась бы без иностранных нефтесервисных компаний. Сырье, которое SLB помогает добывать в России, финансирует войну. Уход компании стал серьезным ударом для Путина. Чего же они ждут?» , – сказала старшая исследовательница Global Witness, член коалиции общественных организаций B4Ukraine Лела Стэнли, которая работает над тем, чтобы отрезать Россию от денег для ведения войны.

Западные правительства также с осторожностью относятся к усилению санкций против российской нефтегазовой отрасли из-за опасений, что это может привести к скачку цен на сырье и дестабилизации мировой экономики. Но некоторые эксперты утверждают, что эти опасения преувеличены.