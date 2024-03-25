В Молдове предупредили о возможных провокациях России в Приднестровье

Бюро по реинтеграции Молдовы, комментируя недавний инцидент в Приднестровье, когда дрон якобы атаковал военный вертолет, предупредило о возможности подобных провокаций со стороны РФ, сообщает Европейская правда.

В частности, в Бюро отметили, что власти Молдовы тщательно проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что ролик содержит явные элементы видеомонтажа, что свидетельствует о том, что огонь по вертолету был вызван другими факторами, а не беспилотником.

Инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержки напряженности в обществе, добавили в Бюро.

"Судя по имеющейся у нас информации, важно проинформировать общественность о том, что в будущий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона и Зоны безопасности" , - говорится в сообщении.

Такие действия преследуют цель усилить панику, вызвать недоверие в обществе и ослабить экономику, отметили в Бюро.

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе. По информации "Первого Приднестровского", взрыв стал результатом атаки дрона.

При этом министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос утверждает, что Россия не отказалась от намерений захватить Молдову, однако признаков военной угрозы стране пока нет.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.