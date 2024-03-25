Латвия и Эстония предлагают возобновить призыв в армию членов НАТО

Два президента стран Балтии призвали другие европейские страны сделать больше для подготовки к возможному вооруженному противостоянию с Россией. В частности, рассмотреть все варианты - от призыва в армию и специального налога на оборону до резкого увеличения военных расходов.﻿ Со ссылкой на Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейским странам необходимо вернуться к "уровню расходов времен холодной войны" и обсудить вопрос о возвращении обязательной военной службы, чтобы увеличить численность личного состава сил обороны.

"Необходимо серьезно обсудить вопрос о воинской повинности" , - сказал Ринкевичс.

В последние месяцы западные официальные лица неоднократно предупреждали, что Москва может поставить под сомнение положение о взаимной обороне военного альянса, осуществив гибридные или военные нападения на Эстонию, Латвию или Литву - три балтийские страны на восточном фланге НАТО - в ближайшие годы, после полномасштабного вторжения на Украину в 2022 году.

Ринкевичс признал, что военачальники предпочитают иметь полностью профессиональные войска, и обязательная служба может оказаться непопулярной. Но вооруженные силы по всей Европе сталкиваются с трудностями при наборе, и призыв поможет создать более боеспособные резервные силы для сдерживания России.

"Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто не хочет, чтобы в него вторгались. И никто не хочет видеть, как это происходит в Украине" , - сказал он.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис заявил, что стоит рассмотреть возможность введения специального налога для финансирования военных закупок, а Европа должна стремиться к тому, чтобы сравняться с США по расходам на оборону.

Литва, Латвия и Эстония в последние годы стремительно увеличили свои расходы на оборону, после того как на протяжении последних двух десятилетий неоднократно предупреждали остальной Запад о российской агрессии. Все три страны тратят на оборону больше, чем установленный НАТО целевой показатель в 2% от валового внутреннего продукта, и стремятся достичь 3%.\

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.