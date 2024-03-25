Россияне атаковали ракетами Киев, поврежден дом

Российские террористы нанесли ракетный удар по столице Украины. Об этом стало известно в понедельник, 25 марта. Ориентировочно в 10:30 в Киеве прозвучал ряд мощных взрывов.

Командование Воздушных сил писало об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и полета ракет в столицу.

По информации начальника КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Также по данным КМВА, в Голосеевском районе города в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются" , – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о вызовах экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.