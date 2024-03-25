В WhatsApp разрешили закреплять до трех сообщений в чате

В мессенджере WhatsApp от Meta появилась функция, которая позволяет пользователям в одном чате закреплять до трех сообщений в разговоре, сообщает Экономическая правда.

В декабре 2023 года WhatsApp ввел возможность закреплять сообщения в частных беседах и групповых чатах, но тогда пользователи могли закрепить только одно сообщение в разговоре.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и руководитель WhatsApp Уилл Кеткарт объявили, что отныне пользователи смогут закреплять до трех сообщений в индивидуальных и групповых чатах.

Для закрепления доступны различные типы сообщений, включая текст, изображения и опросы.

По умолчанию сообщение будет закрепляться на семь дней, но также его можете закрепить на 24 часа или 30 дней. После этого сообщение будет автоматически откреплено, если пользователь самостоятельно его не открепит.