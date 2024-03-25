Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты над Киевом – командующий

Противовоздушная оборона уничтожила две баллистические ракеты над Киевом днем 25 марта.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается" , – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве раздались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении жилого дома в результате падения ракет.