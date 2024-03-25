Китай разрабатывает дрон, который сможет разделяться в воздухе на 6 частей

Китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро делиться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может сменить поле боя, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

По словам ученых из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, новые устройства быстрее и эффективнее традиционных многороторных дронов и обладают способностью сбивать с толку противников, неожиданно разделяясь на большие группы на поле боя.

Эти дроны имеют только одну лопасть, как в соединенном, так и разделенном состоянии, а их дизайн был вдохновлен строением кленовых семян. Они могут свободно летать как обычные дроны и поддерживать связь для выполнения сложных миссий.

Несмотря на свою необычную форму, они имеют эффективные показатели полета, почти вдвое превышающие многороторные дроны аналогичного размера.