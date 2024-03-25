Ракетная атака на Киев: количество погибших возросло (Обновлено)
В Киеве в результате ракетной атаки днем 25 марта известно о девяти пострадавших. Ранее сообщалось о пяти раненых.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двое госпитализированы", – говорится в сообщении.
Ранее Кличко сообщал о четырех пострадавших, в том числе 16-летнюю девушку, которую госпитализировали.
Обновлено. В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в Печерском районе Киева возросло до 9 человек, двое из них госпитализированы.