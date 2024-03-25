Украину официально признали кандидатом в НАТО

На встрече в Таллинне 23-24 марта постоянный комитет Парламентской ассамблеи НАТО принял решение о предоставлении делегации Украины в ПА статуса кандидата в Альянс.﻿﻿ Об этом говорится на официальном веб-сайте ПА НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

"В рамках комплексной реформы партнерства Ассамблеи, принятой в Таллинне, Постоянный комитет согласился создать новый статус в ПА НАТО для стран, стремящихся присоединиться к Альянсу, и официально признать Украину, а также Боснию и Герцеговину и Грузию кандидатами в НАТО" , - сказано в пресс-релизе.

Президент ассамблеи Михал Щерба в своем сообщении в социальной сети Х сообщил, что количество делегатов от Украины будет увеличено от 8 до 12, что соответствует количеству представителей от стран-членов НАТО.

"НАТО есть и должно оставаться Альянсом демократий ... преданных защите каждого дюйма территории Альянса на 360°, ... преданным помощи Украине до победы" , - добавил он.

Также во время встречи Кая Каллас – премьер-министр Эстонии – заявила, что нужно оставлять открытыми двери НАТО для всех стран, желающих присоединиться к Альянсу.

"Я отметила на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Таллинне, что двери НАТО должны оставаться открытыми. Это укрепляет Альянс и дает надежду таким странам, как Украина. 20 лет Эстонии в НАТО доказывают, что общие ценности укрепляют коллективную безопасность в Европе и за ее пределами" , - написала Каллас на своей странице в сети Х.

Также она отметила, что необходимо увеличить расходы НАТО на оборону как минимум до 2,5% ВВП.

"Сейчас Эстония инвестирует в оборону более 3%", - отметила она в своем выступлении, процитированом в пресс-релизе ПА.

Делегаты Североатлантического союза подготовили свои первоначальные рекомендации главам государств и правительств НАТО об усилении коллективной обороны и сдерживании, трансформации НАТО и поддержке Украины до полной победы. Эти рекомендации будут окончательно согласованы полным составом Ассамблеи в конце мая и даны лидерам стран НАТО к саммиту юбилейного блока, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля этого года.