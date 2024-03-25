Украину официально признали кандидатом в НАТО
На встрече в Таллинне 23-24 марта постоянный комитет Парламентской ассамблеи НАТО принял решение о предоставлении делегации Украины в ПА статуса кандидата в Альянс. Об этом говорится на официальном веб-сайте ПА НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.
"В рамках комплексной реформы партнерства Ассамблеи, принятой в Таллинне, Постоянный комитет согласился создать новый статус в ПА НАТО для стран, стремящихся присоединиться к Альянсу, и официально признать Украину, а также Боснию и Герцеговину и Грузию кандидатами в НАТО", - сказано в пресс-релизе.
Президент ассамблеи Михал Щерба в своем сообщении в социальной сети Х сообщил, что количество делегатов от Украины будет увеличено от 8 до 12, что соответствует количеству представителей от стран-членов НАТО.
"НАТО есть и должно оставаться Альянсом демократий ... преданных защите каждого дюйма территории Альянса на 360°, ... преданным помощи Украине до победы", - добавил он.
Также во время встречи Кая Каллас – премьер-министр Эстонии – заявила, что нужно оставлять открытыми двери НАТО для всех стран, желающих присоединиться к Альянсу.
"Я отметила на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Таллинне, что двери НАТО должны оставаться открытыми. Это укрепляет Альянс и дает надежду таким странам, как Украина. 20 лет Эстонии в НАТО доказывают, что общие ценности укрепляют коллективную безопасность в Европе и за ее пределами", - написала Каллас на своей странице в сети Х.
Также она отметила, что необходимо увеличить расходы НАТО на оборону как минимум до 2,5% ВВП.
"Сейчас Эстония инвестирует в оборону более 3%", - отметила она в своем выступлении, процитированом в пресс-релизе ПА.
Делегаты Североатлантического союза подготовили свои первоначальные рекомендации главам государств и правительств НАТО об усилении коллективной обороны и сдерживании, трансформации НАТО и поддержке Украины до полной победы. Эти рекомендации будут окончательно согласованы полным составом Ассамблеи в конце мая и даны лидерам стран НАТО к саммиту юбилейного блока, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля этого года.
"Мы должны адаптировать нашу политику к новым реалиям, учитывая контекст безопасности и постоянную угрозу, исходящую со стороны России, которая не откажется от захвата части европейского континента, максимально ослабляя и разделяя союзников", - сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук по видеосвязи делегатам ПА.