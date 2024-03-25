МИД Польши об ожидании объяснений от РФ по ракете: Получим демагогию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ будут требовать объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о вызове российского посла, он сказал, что "мы будем требовать объяснений, но, вероятно, получим определенную демагогию".

"Сегодня мы будем консультироваться в канцелярии премьер-министра, я также поговорю с генеральным секретарем Североатлантического альянса (Йенсом Столтенбергом. – Ред.)" , – добавил Сикорский.

На вопрос о теракте в Подмосковье Сикорский ответил, что "мы, конечно, выразим наши соболезнования семьям жертв, но в то же время мы предлагаем, чтобы вместо того, чтобы сеять террор в Украине, Россия разобралась бы с террором у себя дома".

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста. А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.