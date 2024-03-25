Боррель назвал объем военной помощи ЕС для Украины с начала войны

Европейский Союз и его страны-члены с начала войны поставили в Украину военной техники в общей сложности на 31 млрд евро. И эта цифра увеличивается с каждым днем.﻿ Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Боррель, Европейский фонд мира (EPF) - межправительственный и внебюджетный фонд ЕС. Он был создан в 2021 году, чтобы поддерживать партнеров военной техникой, что было невозможно за счет бюджета ЕС. Его бюджет сначала составлял 5 млрд евро, сегодня финансовый потолок вырос до 17 млрд евро.

"Хотя EPF изначально не был создан для этой цели, он стал основой нашей военной поддержки Украины. На данный момент мы использовали 6,1 млрд евро из EPF, чтобы стимулировать поддержку Украины со стороны государств-членов ЕС, и вместе с ними ЕС поставил в Украину военной техники в общей сложности на 31 миллиард евро с начала войн" , - написал Боррель.

По его словам, благодаря этим средствам ЕС продолжил военную поддержку Украины.

"Помимо прочего, к лету этого года мы обучим 60 тысяч украинских солдат; мы передали Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов, а к концу года их будет более 1 миллиона. Кроме того, европейская оборонная промышленность также поставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам. Чешская инициатива по закупке боеприпасов за пределами ЕС дополняет эти усилия" , - написал Боррель.

При этом он признал, что того далеко не достаточно, "и нам необходимо увеличить как наши производственные мощности, так и финансовые ресурсы, направляемые на поддержку Украины".