В Польше растет поддержка участия польских войск в войне в Украине – СМИ

В польском обществе постепенно начинает расти поддержка идеи возможного участия польских войск в войне в Украине. Об этом говорится в польском издании RMF24, обращая внимание на последний соцопрос центра United Surveys "Какую помощь Польша должна оказать Украине?", сообщает Укринформ.

Согласно опросу, больше всего поддержки у поляков вызывает оказание гуманитарной помощи Украине (75%), военной в части предоставления боеприпасов и легкого вооружения (67,6%), военной в части тяжелого вооружения (54,1%), принятия беженцев (46, 8%), предоставление финансовой помощи (41,1%).

В то же время, 27,1% поляков сейчас не против разрешения гражданам Польши участвовать в боевых действиях в Украине, а 9,4% не против направления польских войск в Украину. Как отмечает издание, в прошлом году в рамках подобного опроса поддержка для направления польских войск в Украину была нулевой, а поддержка для разрешения польским гражданам воевать в Украине составила всего 3,4%. Довольно существенный рост поддержки направления как польских граждан, так и польских войск в Украину издание связывает с "эффектом Макрона" - недавними высказываниями президента Франции, который не исключил направление войск НАТО в Украину

Опрос United Surveys был проведен в Польше 8-10 марта смешанным методом среди 1000 взрослых поляков.