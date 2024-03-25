В Крыму проблемы со связью после удара по базе в Севастополе – ВМС

Поражение военно-морской базы РФ во временно оккупированном Севастополе вызвало проблемы со связью на крымском полуострове.﻿﻿ Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"На самом деле ситуация для них может быть даже хуже, потому что военно-морская база - это та структура, которая обеспечивает деятельность флота в целом. Поэтому это может оказаться не только связь, это может оказаться и обеспечение, и текущий ремонт, и многие другие вопросы, которые решает непосредственно военно-морская база.

Поэтому будем со временем эту информацию опять же обновлять, но по состоянию на сейчас можем отметить, что да, операция была успешна, удар был нанесен серьезный и ущерб существенный" , – сообщил спикер.

Напомним, поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу, добавив, что "Крым - наш".

Утром Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.