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Мобилизация: Комитет ВР рассматривает бронирование военнообязанных

Мобилизация: Комитет ВР рассматривает бронирование военнообязанных
Фото: Vadim Chuprina

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 25 марта продолжит рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, в повестке дня – бронирование военнообязанных. Об этом заявил нардеп от Слуги народа Юрий Здебский, сообщает Лига.net.

"Статью 23 прошли [отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации]. Сегодня начинаем рассматривать правки к статье 25 Закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке. На повестке дня – бронирование военнообязанных", – сказал он.

По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, запланировано рассмотреть еще 710 поправок.

"Получается, сегодня пройдут уже более 50% законопроекта", – написал он.

Ранее глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха говорил, что существует две модели экономического бронирования от мобилизации – та, которая "родилась" в Офисе президента (о 35 000 грн. – Ред.), и та, над которой работает его комитет.

По словам Наталухи, комитет предлагает модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.

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